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Путин: у России нет претензии на исключительность и превосходство

13:24
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Наша страна самобытна

Россия - открытая страна и самобытная цивилизация, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 21 февраля. Президент подчеркнул необходимость сохранения российской цивилизации, ее передачи потомкам.

Россияне умеют дружить, держать слово, никого не подводят и всегда поддерживают в трудной ситуации. Путин вспомнил, как Россия одной из первых пришла на помощь в начале пандемии коронавируса, как направила спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.

Россия будет развивать сотрудничество со всеми, кто готов к совместной работе, и перенимать все лучшее, добавил президент.

"Но рассчитывать прежде всего на свой потенциал, на созидательную энергию российского общества, свои традиции и ценности", - подчеркнул Путин.

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