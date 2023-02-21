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Путин высказался о выборах президента России в 2024 году

13:40
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Все процедуры будут соблюдены, заверил глава государства

Выборы президента России в 2024 году пройдут в соответствии с законом.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 21 февраля.

"Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур", - заявил президент.

Путин отметил, что политические силы в России, несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, едины в вопросе безопасности и суверенитета страны.

Путин привел слова Петра Столыпина, сказанные более 100 лет назад в Государственной Думе.

"Он сказал: в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права - права России быть сильной", - сказал президент.

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