Путин предложил вернуться к традиционной подготовке специалистов

Срок обучения составит от 4 до 6 лет

Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Срок обучения составит от 4 до 6 лет.

Президент подчеркнул, что переход к прежней системе должен быть плавным. Студенты, которые учатся сейчас, продолжат обучение по действующей сейчас системе. Кроме того, пересматривать дипломы тех, кто учился ранее по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, не будут.

"Они не должны потерять в своих правах", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре.

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