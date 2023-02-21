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Путин рассказал о мерах по поддержке семей с детьми

13:44
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Президент предложил предоставить маткапитал в новых российских регионах "задним числом" с 2007 года

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал об индексации материнского капитала с 1 февраля на 11,9 процента. По словам российского лидера, это же право есть у семей новых регионов России.

Владимир Путин предложил предоставить материнский капитал в новых российских регионах "задним числом" с 2007 года. Кроме того, предлагается увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей.

Глава государства также рассказал, что власти поставили цель с 2019 года построить новые школы, 850 из них уже открыты, в этом году ожидаются еще 400. На эти цели выделяется почти 490 миллиардов рублей, объемы финансирования сохранят.

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