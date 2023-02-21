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"Второсортные чужаки": Путин обратился к покинувшим Россию бизнесменам

13:56
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Эти люди прогадали, указал президент

Российские бизнесмены, которые вывели свои капиталы из России, много потеряли — их фактически ограбили на Западе. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что "образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой". Люди, которые вовремя этого не поняли, рассматривали Россию лишь только как источник заработка, а жить планировали в основном за рубежом. В итоге у них "отняли даже законно заработанные средства".

Путин напомнил, что уже обращался к таким людям с предупреждением, что "замучаетесь пыль глотать, пытаясь спасти свои деньги" — так и произошло. Никто из простых россиян не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных странах, лишился яхт и дворцов, "а в разговорах на кухне припомнили и приватизацию 90-х, и показную роскошь".

Российский лидер заявил, что, возможно, кто-то захочет доживать свой век в заблокированном особняке, однако "для Запада такие люди — второсортные чужаки", а "купленные титулы графов, пэров, мэров не помогут".

Есть другой выбор, подчеркнул Путин, он заключается в том, чтобы "быть со своей Родиной, менять жизнь вокруг себя". Таких людей в России много, они настоящие бойцы, за ними будущее, заявил глава государства.

Будущее должно быть только здесь, в России, тогда мы точно создадим прочную экономику, которая не закрывается от мира, резюмировал президент.

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