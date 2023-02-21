Путин приостановил участие России в договоре о СНВ

Но не выходит из него

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию. Тем не менее, Россия из договора не выходит.

"Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали, и это заслуга США. Это они пришли к строительству мира по-американски, где есть только один господин. Целью было сломать систему отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, не считаясь с интересами других стран", - сказал Путин (цитата по РБК).

Теперь же США выдвигают ультиматумы. В этих условиях Россия вынуждена приостановить участие в договоре о СНВ.

Путин также рассказал, что некоторые американские политики "задумываются о натуральных испытаниях своего ядерного оружия".

"Если США проведут испытания, то и мы проведем. Не должно быть иллюзий, что глобальный паритет может быть разрушен", - подчеркнул Путин.

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