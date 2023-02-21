Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям

США уже задумываются о натуральном испытании

Министерство обороны России и "Росатом" должны быть готовы к ядерным испытаниям.

Но только в том случае, если США проведут их первыми, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, у российских спецслужб есть такая информация.

"В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", - заявил глава государства, оглашая послание Федеральному Собранию.

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