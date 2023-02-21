Появились подробности истории с "огненным подарком" в Троицке

Подозреваемый задержан

В Троицком суде должны избрать меру пресечения Никите Селюнину. Он подозревается в том, что оставил опасную подарочную коробку для своей знакомой. Девушка получила травмы. Сам молодой человек накануне в Следственном комитете дал признательные показания. Почему он пошел на такой шаг?

Предполагаемый отправитель "огненного подарка" из Троицка известен, найден и задержан. В кратчайшие сроки. И буквально по соседству. Им оказался 26-летний Никита Селюнин.

Выяснилось - еще несколько лет назад он пытался ухаживать за Алиной. Но она ему отказала. Смириться с этим Никита, видимо, не смог - долгое время продолжал караулить ее у подъезда, а потом таким жестоким образом решил отомстить.

В понедельник утром посылку на имя Алины на лавочке у подъезда обнаружила соседка. Девушка открыла коробку на подоконнике в холле первого этажа. Тут же раздался взрыв, начался пожар. В машине отца Алины был огнетушитель, огонь удалось быстро потушить. Девушка получила ожоги рук и лица и была госпитализирована.

Никита Селюнин подозревается в покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Как установили позднее, внутри коробки находились бутылки для розжига и детонатор.

Проблема сталкинга стала особенно острой в последние годы - таких случаев все больше, а сталкеры-преследователи по закону не подлежат уголовной ответственности, пока не совершили более тяжких преступлений.

"У сталкеров порой может сформироваться убеждение в своей безнаказанности. Жертвы сталкинга должны в свою очередь обязательно при каждой попытке совершить в отношении их такие действия обращаться в правоохранительные органы. Здесь не нужно ждать, пока наступят какие-то последствия", - отметил адвокат Кирилл Бельский.

Согласны с этим и психологи, они в свою очередь говорят - не существует правильных схем поведения со сталкерами. "Решение проявить насилие - это его решение, и как бы себя ни вела жертва в этой ситуации, применить насилие или нет решит только он. Но в любом случае, если вдруг вас начинают преследовать, то в обязательном порядке нужно сообщить об этом близким", - рассказала психолог Ольга Никитина.

А меру пресечения Никите Селюнину определят в Троицком городском суде.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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