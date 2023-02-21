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В Склифе освоили новый метод удаления доброкачественных опухолей

15:04
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Была применена методика радиочастотной абляции

В Институте Склифосовского применили новый метод удаления доброкачественных опухолей из желчных протоков. Раньше при таком диагнозе врачам приходилось проводить сложнейшие открытые операции. И всегда был большой риск, что пациент не выдержит хирургического вмешательства. Или останется инвалидом. Новый способ малотравматичен и эффективен.

Хоть за медицинской маской скрыта половина лица, глаза излучают радость и убеждают- жизнь прекрасна!

Наталья Курдинкова уже и забыла, где болело, насколько сильно. Только помнит, мучилась долго - операции шли одна за другой, и облегчение приносили ненадолго. Врачи Склифа сотворили чудо. Что и должны были подтвердить на контрольном исследовании. Пациент спит, эндоскоп проводится до тонкой кишки. Через минуту врач видит результат операции - место, где раньше была опухоль, чисто.

Труднодоступность опухоли стала для врачей настоящим вызовом. В результате подарила пациентке полное излечение, а российской медицине - новый метод лечения аденомы.

"Это прибор с боковой оптикой. При помощи этого прибора мы удаляли опухоль у этой пациентки", - рассказал врач-эндоскопист Лев Тигиев.

Адемнома - доброкачественная опухоль - у 61-летней пациентки обосновалась в желчных протоках. Это очень труднодоступное место. Удалить новообразование хирургически врачи не решались - слишком высоки риски травматизации, да и сама операция слишком обширна. Восстановление займет много времени. Врачи Института имени Склифосовского предложили пациентке удалить опухоль бескровно - без разрезов на коже.

"Мы использовали метод радиочастотной абляции. Это такой физический метод, с помощью создания радиочастот происходит повышение температуры в опухолевой ткани до таких цифр, когда происходит, по сути, некроз и выпаривание микроопухолевой ткани. Впервые в России был такой метод применен в нашем институте", - отметил заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии Юрий Тетерин.  

Сама методика радиочастотной абляции не нова. Ее применяют, как правило, для борьбы со злокачественными новообразованиями. Но в случае с онкобольными это мера, позволяющая продлить жизнь пациенту. В данном случае убрали доброкачественную опухоль в кратчайшие сроки и добились полного излечения пациентки.

Послеоперационный период занимал всего 1-2 дня. Нестандартный хирургический подход к лечению сложных случаев и современное эндоскопическое оборудование последнего поколения вдохновили врачей и обнадёжили пациентов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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