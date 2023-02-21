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Два пингвиненка родились в Московском зоопарке

15:16
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Родители заботятся о своем потомстве

Не белые, но пушистые! В Московском зоопарке появились на свет сразу два птенца. У редких пингвинов Гумбольдта. Пол пока неизвестен. Новорождённых стараются лишний раз не тревожить.

Они уже весьма упитанные. Но ещё с коричневым пушком. Перья появятся через пару месяцев. И тогда птенцы смогут плавать. Ну а знаменитая раскраска - чёрная спинка и белоснежная грудка – только, когда станут взрослыми.

Родители заботятся о своем потомстве. Даже едят вместе с ними. Но зоологи строго следят за состоянием пингвинят. Регулярно их взвешивают. Впрочем, недолго. Чтобы не волновать птиц. А пока птенцы на процедурах, есть время продезинфицировать их домик-нору.

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