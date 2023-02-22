Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Весы получат комплименты, а у Рыб решатся вопросы с недвижимостью

Овны

Прекрасный день для бизнеса, особенно в интернете, для торговли и обмена мнениями. Благодарите своих друзей и партнеров - они поддержат и прорекламируют вас.

Тельцы

Вы пока еще балансируете на грани из-за неудачного положения Урана. Это скоро закончится, но пока будьте осторожны на работе и учебе - не делайте резких шагов.

Близнецы

Вы полны не только решимости, но и сил для выполнения любых задач. Не пропустите этот день, будьте активны. Вы в ресурсе и способны сейчас на многое.

Раки

День принесет вам приятные творческие, ментальные или религиозные переживания. Сегодня хорошо делать добрые дела, участвовать в благотворительности.

Львы

Пора вспомнить о новых знаниях - самое время пройти какой-нибудь полезный тренинг. Студентам, преподавателям могут прийти интересные предложения. Не бойтесь ими пользоваться.

Девы

Если вы ждали знака свыше, чтобы сделать важный для карьеры шаг - вот он! Будьте активны, не бойтесь брать на себя ответственность и лидерство и вас заметят.

Весы

Вы получите комплименты от окружающих и хорошие новости, касающиеся учебы. Сделайте что-то приятное для себя или детей, если они у вас есть, порадуйте их. А себя можно сводить в ресторан.

Скорпионы

В делах, связанных с налогами, кредитами, страховками, наметится положительная динамика. Дома обстановка наладится после разговора с кем-то из членов семьи.

Стрельцы

Одинокие представители знака сегодня могут встретить будущих возлюбленных в компании общих друзей. Тем, кто уже состоит в отношениях, тоже пойдут на пользу тусовки.

Козероги

Удачный день для новых идей относительно своего бизнеса или работы. Звезды также поддержат тех, кто решится на разговор с начальством о повышении зарплаты.

Водолеи

Одиноким представителям знака светит перспективное знакомство, семейным – радость общения с партнером. Также вам повезет в творческих делах и покупках.

Рыбы

Ищете новое жилье, земельный участок или продаете свой старый дом? Сегодня у вас могут решиться любые вопросы с недвижимостью, не упустите этот день!

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