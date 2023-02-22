Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Весы получат комплименты, а у Рыб решатся вопросы с недвижимостью
Овны
Прекрасный день для бизнеса, особенно в интернете, для торговли и обмена мнениями. Благодарите своих друзей и партнеров - они поддержат и прорекламируют вас.
Тельцы
Вы пока еще балансируете на грани из-за неудачного положения Урана. Это скоро закончится, но пока будьте осторожны на работе и учебе - не делайте резких шагов.
Близнецы
Вы полны не только решимости, но и сил для выполнения любых задач. Не пропустите этот день, будьте активны. Вы в ресурсе и способны сейчас на многое.
Раки
День принесет вам приятные творческие, ментальные или религиозные переживания. Сегодня хорошо делать добрые дела, участвовать в благотворительности.
Львы
Пора вспомнить о новых знаниях - самое время пройти какой-нибудь полезный тренинг. Студентам, преподавателям могут прийти интересные предложения. Не бойтесь ими пользоваться.
Девы
Если вы ждали знака свыше, чтобы сделать важный для карьеры шаг - вот он! Будьте активны, не бойтесь брать на себя ответственность и лидерство и вас заметят.
Весы
Вы получите комплименты от окружающих и хорошие новости, касающиеся учебы. Сделайте что-то приятное для себя или детей, если они у вас есть, порадуйте их. А себя можно сводить в ресторан.
Скорпионы
В делах, связанных с налогами, кредитами, страховками, наметится положительная динамика. Дома обстановка наладится после разговора с кем-то из членов семьи.
Стрельцы
Одинокие представители знака сегодня могут встретить будущих возлюбленных в компании общих друзей. Тем, кто уже состоит в отношениях, тоже пойдут на пользу тусовки.
Козероги
Удачный день для новых идей относительно своего бизнеса или работы. Звезды также поддержат тех, кто решится на разговор с начальством о повышении зарплаты.
Водолеи
Одиноким представителям знака светит перспективное знакомство, семейным – радость общения с партнером. Также вам повезет в творческих делах и покупках.
Рыбы
Ищете новое жилье, земельный участок или продаете свой старый дом? Сегодня у вас могут решиться любые вопросы с недвижимостью, не упустите этот день!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"