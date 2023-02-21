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Источник рассказал о втором инсульте у Костомарова

14:51
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Официальное подтверждение не поступало

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес второй инсульт. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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По словам собеседника РИА Новости, "кровоизлияние случилось во второй раз", при этом Костомаров остается в тяжелом состоянии.

Официальное подтверждение или опровержение этой информации от медиков или от близких Костомарова не поступало.

Накануне источник ТАСС сообщал, что у Романа Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, однако врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали стопу. По другим данным, врачам пришлось ампутировать обе стопы. 9 февраля сообщалось, что у Романа Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей. 15 февраля источники рассказали, что пациенту ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

Супруга Костомарова Оксана Домнина рассказала, что благодаря усилиям медиков "муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей".

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Роман Костомаров
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