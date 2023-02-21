Послание Путина Федсобранию вошло в число самых продолжительных

Глава государства выступал в Гостином дворе

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, оглашенное во вторник, 21 февраля, продолжалось 1 час 45 минут.

До этого Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 17 раз: в 2000-2007, 2012-2016, 2018-2021 годах (в 2017 и 2022 годах послание не оглашалось).

Содержание и форма послания не регламентируются какими-либо нормативно-правовыми актами, их определяет сам глава государства. Соответственно, длительность послания может быть произвольной.

Как отмечает ТАСС, с наиболее продолжительным посланием — 1 час 55 минут — Владимир Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь Владимир Путин произносил в 2004 и 2005 годах, ее длительность составляла 48 минут. В среднем выступление Владимира Путина занимало 1 час 8 минут.

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