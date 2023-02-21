Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России

В целях обеспечения национальных интересов

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса России".

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения национальных интересов России в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ", - говорится в новом указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.

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