Путин признал утратившим силу указ о внешнеполитическом курсе России

В целях обеспечения национальных интересов
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании утратившем силу указа от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса России".
Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения национальных интересов России в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ", - говорится в новом указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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