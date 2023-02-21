Развитие России: главное из послания Путина Федеральному собранию

Глава государства определил внутренние и внешние приоритеты развития России: обеспечение безопасности, суверенитета и конкурентоспособности

Это послание президента Федеральному собранию стало 28-м по счету в новейшей истории России. И восемнадцатым - лично для Владимира Путина. Однако, пожалуй, впервые главе государства пришлось произносить эту речь в столь непростое для страны время.

Теме специальной военной операции на Украине президент посвящает как минимум половину своего выступления, напоминая всем, что Россия до последнего пыталась избежать горячей фазы конфликта. В отличие от Запада, который последние 9 лет водил всех за нос, изображая миротворца.

Путин: "Они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и "нормандский формат" дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне - я хочу это подчеркнуть - стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами. Понятие чести, доверия, порядочности - не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что так же пренебрежительно, по-господски они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они тоже цинично обманули баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета безопасности ООН по Донбассу".

Маски окончательно были сброшены в декабре 2021-го, напоминает президент. Тогда Россия направила свои предложения по гарантиям безопасности. Однако США и НАТО их попросту отвергли, фактически подтвердив опасения Кремля насчет планов по силовому захвату Донбасса. А затем - и Крыма. После этого Россия была вынуждена действовать на опережение.

Путин: "Я хочу повторить. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Те, кто планировали атаку на Донбасс, знали, что следующая атака пойдет на Крым и Севастополь. И мы это знали. Мы защищаем свой родной дом. А цель Запада - это безграничная власть".

А еще - деньги. Для этого любые средства хороши. США делают все руками временных союзников, на преступления, а также идеологию которых традиционно закрывают глаза. На Украине - это нацистские элементы, подчеркнул Путин. Причем Киев из этого секрета не делает.

Путин: "Недавно одной из бригад Украины присвоили название "Эдельвейс". У ВСУ используются различные шевроны СС. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки Вермахта. Неонацисты не скрывают, чьим наследниками они являются. На Западе ничего этого не замечают. Потому что им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Хоть черта лысого можно использовать, лишь бы служили оружием против нашей страны".

При этом виноватой пытаются представить Россию. Мол, это все она начала. А Запад якобы ни при чем. Как будто не было всех этих десятилетий, которые показали истинное лицо якобы правильных демократий, принесших хаос и разруху в десятки стран. И насаждающих миру свои новые ценности в виде искусственного разнообразия гендеров и другой ЛГБТ-пропаганды.

Путин: "Хочется им сказать, посмотрите священное писание. Там все сказано. Что семья это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Ну вот, как стало известно, Англиканская церковь сейчас планирует рассмотреть гендернонейтрального Бога. Что тут сказать. Прости господи - не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты же просто сходят с ума. И это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал. А мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это! Защитим наших детей от деградации и вырождения".

Кстати, согласно опросам, большинству европейцев и американцев гораздо ближе позиция России, чем их собственных властей. И голоса этих людей звучат все громче. Как и тех, кто выступает против поддержки Украины и за отмену антироссийских санкций, которые, подчеркнул президент, нанесли гораздо больший урон тем, кто их вводил.

Путин: "Инициаторы санкций спровоцировали рост цен. А своим гражданам говорят, что виноваты во всем русские. Средства - лишить нас доступа к экспортным рынкам, воровство наших валютных резервов. Санкции - это лишь средство. А цель - прямая цитата - заставить страдать наших граждан. Какие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался. Благодаря совместной работе властей и делового сообщества мы обеспечили устойчивость экономической ситуации".

При этом бизнесмены, которые так и не перевели свои активы обратно в Россию, тоже оказались в дураках. Почти все их деньги на Западе конфисковали или заморозили. Хотя Путин об этом заранее предупреждал. Теперь же он снова обратился к этим людям.

Путин: "Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои деньги, бессмысленно. И главное - бесполезно. Особенно теперь, когда вы хорошо понимаете, с кем имеете дело. Сейчас не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-то отсудить, выпросить. Надо перестроить свою жизнь и свою работу".

Уже в следующем году даже западные агентства прогнозируют рост российской экономики. При этом инфляция, напомнил Путин, у нас уже значительно ниже, чем во многих странах ЕС. То же самое происходит и с безработицей. В целом же, констатировал президент, российская экономика вышла на траекторию роста. На этом фоне государство практически не планирует сокращать значимые инфраструктурные проекты. И будет наращивать меры социальной поддержки граждан.

К примеру, в следующем году минимальная оплата труда будет увеличена на 18,5 процента. Хорошие новости и для тех, кто собирается газифицировать частный дом.

Путин: "Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты - детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения".

Особое внимание - регионам, недавно вошедшим в состав России. Их главы сегодня впервые присутствовали на послании президента, услышав достаточно много приятных новостей. Они касаются и развития инфраструктуры, и поддержки семей, которые, как и другие россияне, теперь имеют право на материнский капитал.

Путин: "С 1 февраля материнский капитал вновь проиндексирован. Как мы и говорили - на величину фактической инфляции за прошлый год. То есть на 11,9 процента. Право на такую меру есть теперь и у жителей новых субъектов федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы в свое время приняли и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на благосостояние российских семей".

Особое внимание президент поручил уделять семьям, чьи родственники погибли, выполняя свой воинский долг в рамках специальной военной операции. А также - ветеранам СВО. Им должна оказываться всесторонняя помощь. Для этого, заявил Путин, будет создан специальный фонд.

Путин: "Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых. Помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу "одного окна", без казенщины и бюрократии".

Еще одна инициатива президента касается тех, кто непосредственно сейчас находится в зоне специальной военной операции.

Путин: "Служба в зоне СВО связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней не реже одного раза в течение полугода без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими".

Президент говорил и о реформе российского образования, которая предполагает уход от болонской системы. Напомнил, что все предстоящие выборы, включая президентские в 2024 году, пройдут в срок. Кроме того, Путин, пожалуй, впервые, комментирует тему бегства из страны всякого рода известных личностей и простых россиян, осудивших спецоперацию.

Путин: "Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше "охотой на ведьм". Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести, пусть они с этим живут - им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь! Думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан, занял принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, понял, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм".

В самом конце послания вновь возникает тема США и НАТО, которая недавно предложила России вернуться к исполнению пунктов договора о сокращении стратегических ядерных вооружений. Что, конечно, в нынешних обстоятельствах, подчеркнул президент, выглядит по меньшей мере странно.

Путин: "США и НАТО прямо говорят, что ключевая цель - нанести стратегическое поражение России. И что, они будут разъезжать по нашим объектам? На неделе я подписал указ о размещении ракет нового базирования. Они и туда свой нос хотят совать?".

Это, подчеркнул Путин, абсолютно недопустимо, в связи с чем Москва вынуждена принять меры.

Путин: "Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную. Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе, что в США уже идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен".

Никаких иллюзий не должно быть и по поводу проигрыша России. На Западе этого, конечно же, очень хотят и ждут. Напрасно.

Путин: "Хочу поблагодарить вас за такую ответственную, твердую позицию и напомнить о словах патриота и государственника - Петра Аркадьевича Столыпина. Они были сказаны в Госдуме более 100 лет назад, но в полной мере созвучны нашему времени. Он сказал: в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического, высшего права - права России быть сильной".

Александр Панюшкин, Станислав Чубин, Сергей Смирнов, Вадим Гребенченко, Дмитрий Власов, "ТВ Центр"

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