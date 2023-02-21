Западные СМИ увидели в послании Путина угрозу ядерной войной

Глава евродипломатии и вовсе заявил, что Москва разрушает систему международной безопасности

Затаив дыхание, они приникли к экранам. Ловят каждое слово верховного главнокомандующего. Не мудрено: президент в первую очередь говорит именно о них, об их судьбе - защитников Родины на самых разных ее рубежах. В Приморье, на военной базе в Киргизии, даже у берегов Южно-африканской республики на фрегате "Адмирал Горшков". И, конечно, непосредственно в зоне СВО. Теперь они точно знают: их подвиг не будет забыт. Государство поможет справиться с любыми трудностями.

"Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ. Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Много говорил Владимир Путин и об интеграции четырех новых регионов России. Планы - грандиозные. Изменения в образовательной сфере, меры поддержки молодых семей, привлечение инвестиций на местные предприятия - все это было крайне важно услышать именно из уст президента.

Отдельное спасибо - за решение ввести право на маткапитал для жителей новых субъектов.

"Этим решением президент восстанавливает справедливость и говорит о том, что мы один народ, мы вместе. И наши новые сограждане, жители Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей - они равны в правах и возможностях с жителями других субъектов Российской Федерации", - заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

"Донбасс обладает большим промышленным, научным потенциалом. У нас очень активная молодежь. И мы знаем, мы уверены, что мы действительно будем полезны Российской Федерации. Президент сегодня сказал, что люди, которые родились и жили в Донбасс , должны явиться опорой. И мы не подведем", - указала Наталья Никонорова, член комитета Совета Федерации по международным делам.

Работы предстоит много - причем всем ветвям власти, на всех уровнях. При этом послание, как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, настолько детально проработано, что всем сразу понятно - и как реализовывать поставленные задачи, и каким образом эти процессы финансировать. А потому нет сомнений, что все будет исполнено.

"Для нас, для законодателей, как и для правительства, поставлены четкие задачи. И с учетом изложенных механизмов мы готовы к незамедлительной их реализации. Законодательство придется во много менять, уточнять, принимать новые законы. Как поставил задачу президент - это должно происходить все быстро и, что называется, уже сегодня. И мы к такой работе готовы", - уточнила спикер Совфеда.

Особое внимание - решению о приостановке Россией своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этому тезису в послании Федеральному собранию посвящены сегодня все передовицы западных газет. Заголовки - сплошь о том, как Москва якобы грозит миру атомной бомбой. Глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе заявил, что Путин разрушает систему международной безопасности. Только на самом деле все не так. Главный агрессор в мире - США. А Россия лишь готовится дать адекватный ответ Вашингтону, если это потребуется.

При этом буквально все присутствовавшие в зале сегодня отметили: время хоть и сложное, турбулентное, но Владимиру Путину удалось воодушевить людей, еще больше объединить их вокруг общей цели.

"Ключевое то, что мы на правильном пути, наши цели ясны, победа будет за нами. И та уверенность президента, уверенность всех тех, кто окружал сегодня, вера в плечо друга и понимание, что возможности наши безграничны", - отметил народный артист России Владимир Машков.

Ольга Оксенич, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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