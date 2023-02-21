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Западные СМИ увидели в послании Путина угрозу ядерной войной

18:22
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Глава евродипломатии и вовсе заявил, что Москва разрушает систему международной безопасности

Затаив дыхание, они приникли к экранам. Ловят каждое слово верховного главнокомандующего. Не мудрено: президент в первую очередь говорит именно о них, об их судьбе - защитников Родины на самых разных ее рубежах. В Приморье, на военной базе в Киргизии, даже у берегов Южно-африканской республики на фрегате "Адмирал Горшков". И, конечно, непосредственно в зоне СВО. Теперь они точно знают: их подвиг не будет забыт. Государство поможет справиться с любыми трудностями.
Развитие России: главное из послания Путина Федеральному собранию

"Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ. Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Много говорил Владимир Путин и об интеграции четырех новых регионов России. Планы - грандиозные. Изменения в образовательной сфере, меры поддержки молодых семей, привлечение инвестиций на местные предприятия - все это было крайне важно услышать именно из уст президента.

Отдельное спасибо - за решение ввести право на маткапитал для жителей новых субъектов.

"Этим решением президент восстанавливает справедливость и говорит о том, что мы один народ, мы вместе. И наши новые сограждане, жители Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей - они равны в правах и возможностях с жителями других субъектов Российской Федерации", - заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

"Донбасс обладает большим промышленным, научным потенциалом. У нас очень активная молодежь. И мы знаем, мы уверены, что мы действительно будем полезны Российской Федерации. Президент сегодня сказал, что люди, которые родились и жили в Донбасс , должны явиться опорой. И мы не подведем", - указала  Наталья Никонорова, член комитета Совета Федерации по международным делам.

Работы предстоит много - причем всем ветвям власти, на всех уровнях. При этом послание, как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, настолько детально проработано, что всем сразу понятно - и как реализовывать поставленные задачи, и каким образом эти процессы финансировать. А потому нет сомнений, что все будет исполнено.

"Для нас, для законодателей, как и для правительства, поставлены четкие задачи. И с учетом изложенных механизмов мы готовы к незамедлительной их реализации. Законодательство придется во много менять, уточнять, принимать новые законы. Как поставил задачу президент - это должно происходить все быстро и, что называется, уже сегодня. И мы к такой работе готовы", - уточнила спикер Совфеда.

Особое внимание - решению о приостановке Россией своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Этому тезису в послании Федеральному собранию посвящены сегодня все передовицы западных газет. Заголовки - сплошь о том, как Москва якобы грозит миру атомной бомбой. Глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе заявил, что Путин разрушает систему международной безопасности. Только на самом деле все не так. Главный агрессор в мире - США. А Россия лишь готовится дать адекватный ответ Вашингтону, если это потребуется.

При этом буквально все присутствовавшие в зале сегодня отметили: время хоть и сложное, турбулентное, но Владимиру Путину удалось воодушевить людей, еще больше объединить их вокруг общей цели.

"Ключевое то, что мы на правильном пути, наши цели ясны, победа будет за нами. И та уверенность президента, уверенность всех тех, кто окружал сегодня, вера в плечо друга и понимание, что возможности наши безграничны", - отметил народный артист России Владимир Машков.

Ольга Оксенич, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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Владимир Путин
Владимир Путин
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента России Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Путина Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию
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