В варшавскую речь Байдена пришлось вносить срочные коррективы

Выступление перенесли на более поздний срок

Президент США Джо Байден сегодня в Польше. Он уже встретился со своим коллегой Анджеем Дудой. Главной темой беседы, вполне ожидаемо, стала финансовая и военная помощь Украине, передает "ТВ Центр".

Варшава ранее выразила готовность отправлять в Киев боевые самолеты, одновременно укрепляя и собственную армию. Но лидер по поставкам киевскому режиму снарядов и техники - по-прежнему США.

Во время визита на Украину Байден анонсировал новый пакет помощи. Детали обещал озвучить во время выступления в Варшаве, которое планировали на 17:30 по московскому времени, но перенесли на более позднее время. По данным информагентств, в речь американского президента пришлось вносить срочные коррективы после послания российского лидера Федеральному собранию.

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