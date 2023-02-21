Российские войска уничтожили две установки HIMARS под Краматорском

Противник потерял более 170 украинских военнослужащих

Минобороны заявило об уничтожении российскими военными двух американских установок РСЗО HIMARS у Краматорска (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих", - сказал он.

Также российские войска на данном направлении уничтожили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика" и две гаубицы Д-30".

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