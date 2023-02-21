МИД России вызвал посла США

Москва отметила роль Вашингтона в конфликте на Украине

Министерство иностранных дел России во вторник, 21 февраля, сделало демарш послу США в Москве Линн Трейси. Этот шаг был предпринят в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что накачка Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта.

Указано также, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель для российских военных.

МИД заявил Линн Трейси о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод военных и техники США и других членов НАТО, а также прекращение враждебной антироссийской активности.

Кроме того, в министерстве потребовали от США объяснений по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", а также призвали не мешать объективному расследованию для установления виновных, сообщается на официальном сайте МИД России.

Вызов посла США в МИД последовал за заявлением российского лидера Владимира Путина о деградации российско-американских отношений. Президент указал, что в Вашингтоне "пришли к строительству мира по-американски, где есть только один господин", при этом "целью было сломать систему отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, не считаясь с интересами других стран".

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