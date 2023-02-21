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Минфин оценил влияние озвученных Путиным мер поддержки на бюджет

15:22
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Власти примут меры, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы

План по уровню дефицита федерального бюджета России в 2023 году в 2% ВВП сохраняется даже на фоне возможных новых расходов на озвученные президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию инициатив. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал министр финансов Антон Силуанов.
Минфин не увидел поводов для беспокойства из-за дефицита бюджета

Глава Минфина напомнил, что в бюджет на 2023 год заложен плановый дефицит в размере 2% ВВП, "мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность финансов".

Силуанов напомнил слова президента о том, что "макроэкономическую стабильность нужно всегда очень четко соблюдать", а поскольку бюджетный дефицит — один из инструментов такой стабильности, "мы его будем четко охранять", сообщает "Интерфакс".

21 февраля в ходе оглашения послания Федсобранию Владимир Путин пообещал увеличивать минимальный размер оплаты труда быстрее роста инфляции и в дальнейшем. По словам президента, после очередного повышения он вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля.

Глава государства предложил еще ряд мер поддержки семей с детьми. В частности, жители новых российских регионов получат право на материнский капитал за детей, рожденных с 2007 года. Кроме того, предлагается увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей и еще ряд социальных налоговых вычетов.

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