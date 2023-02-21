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НАТО отреагировала на решение Путина по ДСНВ

15:14
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Ситуацию прокомментировал генсек альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Путин приостановил участие России в договоре о СНВ
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"Я сожалею о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения", - приводит слова генсека альянса "Интерфакс".

Столтенберг добавил, что "оказывается ликвидирована вся архитектура контроля над вооружениями".

Во вторник в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ до того момента, пока не определит, как считать ядерные арсеналы Британии и Франции.

Кроме того, президент добавил, что Россия проведет испытания ядерного оружия, если их прежде проведут США.

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