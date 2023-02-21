ООН назвала число погибших мирных украинцев за период СВО

Причины гибели людей не уточняются

По меньшей мере 8006 мирных жителей погибли и более 13 тысяч ранены на Украине с 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ), опубликованном во вторник, 21 февраля.

При этом мониторинговая миссия "получила информацию о 21 жертве среди гражданского населения – шести убитых и 15 раненых" в Крыму и Севастополе. Также Управление располагает информацией о 160 жертвах среди гражданского населения – 30 убитых и 130 раненых — на территории Российской Федерации.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил сожаление по поводу человеческих жертв в ходе конфликта на Украине. Однако организация не указывает, сколько мирных жителей погибли в результате действий киевского режима.

В отчете говорится, что более 90% жертв среди гражданского населения приходится на взрывоопасное оружие, сообщается на официальном сайте УВКПЧ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны должны быть готовы к очередному увеличению числа беженцев, прибывающих с Украины. Политик отметил, что "миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии".

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