ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ООН назвала число погибших мирных украинцев за период СВО

15:44
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Причины гибели людей не уточняются

По меньшей мере 8006 мирных жителей погибли и более 13 тысяч ранены на Украине с 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ), опубликованном во вторник, 21 февраля.
ВСУ несут колоссальные потери в окрестностях Артемовска

При этом мониторинговая миссия "получила информацию о 21 жертве среди гражданского населения – шести убитых и 15 раненых" в Крыму и Севастополе. Также Управление располагает информацией о 160 жертвах среди гражданского населения – 30 убитых и 130 раненых — на территории Российской Федерации.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил сожаление по поводу человеческих жертв в ходе конфликта на Украине. Однако организация не указывает, сколько мирных жителей погибли в результате действий киевского режима.

В отчете говорится, что более 90% жертв среди гражданского населения приходится на взрывоопасное оружие, сообщается на официальном сайте УВКПЧ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны должны быть готовы к очередному увеличению числа беженцев, прибывающих с Украины. Политик отметил, что "миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.