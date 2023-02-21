Белый дом заявил об отсутствии гарантий безопасности Байдена от России

Речь идет о визите американского президента в Киев 20 февраля

Вашингтон не получал от Москвы гарантий безопасности президента США Джо Байдена на время его визита в Киев. Об этом во вторник, 21 февраля, рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, который сопровождал Байдена в поездке.

Как уточнил Салливан, в России "только подтвердили получение уведомления" о визите Байдена в Киев — США предупредили Россию о поездке американского лидера, предоставив подробности о графике Байдена и способах его передвижения, чтобы Москву не удивило усиление мер безопасности.

При этом не было какого-либо обмена сообщениями или обсуждений, "это было просто уведомление и подтверждение получения, никаких гарантий", цитирует чиновника The Financial Times.

20 февраля президент США Джо Байден побывал в Киеве, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил с ним дальнейшую поддержку украинской армии. Визит заранее не анонсировался, официально о нем объявили уже после прибытия Байдена в столицу Украины.

После этого в Белом доме рассказали, что американская сторона контактировала с российской накануне поездки президента США Джо Байдена в Киев. В администрации американского лидера уточнили, что состоялась "обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций".

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