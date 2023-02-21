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В результате крушения сухогруза в порту Новороссийска погиб человек

16:28
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Всего на борту находились 11 членов экипажа

В порту Новороссийска потерпел крушение сухогруз.

"По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".

Уточняется, что сухогруз под флагом Коморских островов переломился и затонул в условиях шторма, сильного ветра и трехметровых волн.

На борту было около 3 тыс. тонн мраморной крошки. Экипаж состоял из 11 человек.

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