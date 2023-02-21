ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте

16:51
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Решение должно вступить в силу не позднее 20 августа 2023 года

Власти Румынии приостанавливают работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, известного как Русский дом, передает ТАСС со ссылкой на румынский МИД.

НАТО направила в Румынию самолеты-разведчики для слежки за Россией
Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

По мнению Бухареста, центр "сознательно участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения".

Как уточняется в заявлении, Русский дом предпринимал "постоянные попытки гибридных атак и дезинформации путем выборочного представления и преднамеренного манипулирования реальностью".

Решение должно вступить в силу не позднее 20 августа 2023 года. До этой даты должны быть завершены все административные процедуры.

Москва пока официально не прокомментировала решение румынских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Посольство Румынии
Посольство Румынии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.