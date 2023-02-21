Румыния приостановила работу Русского дома в Бухаресте

Решение должно вступить в силу не позднее 20 августа 2023 года

Власти Румынии приостанавливают работу Российского центра культуры и науки в Бухаресте, известного как Русский дом, передает ТАСС со ссылкой на румынский МИД.

По мнению Бухареста, центр "сознательно участвовал в акциях по искаженному представлению реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения".

Как уточняется в заявлении, Русский дом предпринимал "постоянные попытки гибридных атак и дезинформации путем выборочного представления и преднамеренного манипулирования реальностью".

Решение должно вступить в силу не позднее 20 августа 2023 года. До этой даты должны быть завершены все административные процедуры.

Москва пока официально не прокомментировала решение румынских властей.

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