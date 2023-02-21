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Путин встретился с Матвиенко

17:00
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Обсуждали послание президента Федеральному собранию

Владимир Путин во вторник встретился с Валентиной Матвиенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Матвиенко обсуждали основные положения послания президента Федеральному собранию.

В свою очередь Валентина Матвиенко рассказала главе государства об итогах работы верхней палаты парламента за 2022 год и о планах на весеннюю сессию, пишет ТАСС.

Полное видео послания Владимира Путина Федеральному собранию — 2023

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