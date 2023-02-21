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Директор ФСБ: Москва не давала гарантий безопасности Байдена в Киеве

17:18
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Вашингтон предупредил о визите президента в украинскую столицу

Вашингтон действительно уведомил Москву о предстоящем визите Джо Байдена в Киев. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Однако никаких гарантий безопасности Россия американцам не давала.

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"Это не секрет - по линии дипломатических ведомств они сказали, что он планировал посетить Киев. Никаких гарантий мы не давали абсолютно. Это неправильный подход. Говорили о том, что просто мы услышали эту информацию, которая пришла к нам со стороны американцев", - заявил Бортников в эфире телеканала "Россия 24" (цитата по РИА Новости).

Он заметил, что то, как американцы восприняли ответ Москвы, - это их личное дело.

Ранее о том, что Вашингтон не получал от Москвы гарантий безопасности президента США Джо Байдена на время его визита в Киев, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джо Байден 20 февраля посетил Киев с необъявленным визитом. Как заявили позднее в Белом доме, американская сторона контактировала с российской накануне поездки, чтобы исключить конфликтные ситуации.

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