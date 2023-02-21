Собянин утвердил единые меры социальной поддержки всех семей участвующих в СВО москвичей

Мэр подписал соответствующий указ

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в посте в личном блоге, что долг столичных властей - окружить максимальной заботой и вниманием семьи участников спецоперации, а именно - помочь с работой, с образованием детей, с уходом для пожилых родственников, оказать психологическую и правовую поддержку.

"Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса – мобилизованный, контрактник или доброволец. Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев - участников специальной военной операции", - сообщил глава города.

Речь идет, в частности, о ежемесячном пособии на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременном пособии молодым родителям в упрощенном порядке, внеочередном зачислении в детские сады по достижении возраста 1,5 лет, освобождении от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, предоставлении бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с 1 по 11 классы, освобождении от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования.

Кроме того, предусмотрено предоставление социального обслуживания на дому воспитывающим детей-инвалидов нуждающимся семьям, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы.

Вместе с тем для супруг и детей трудоспособного возраста будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, содействие в поиске работы.

"Для всех членов семьи: оказание психологической помощи, содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья, консультирование по юридическим вопросам", - заключил Собянин.

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