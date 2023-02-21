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Собянин: В послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу

17:47
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Мэр прокомментировал послание президента

В столице поставленная президентом задача помочь семьям участников СВО будет безусловно выполнена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в самое ближайшее время в Москве будут приняты соответствующие решения.

Также Собянин подчеркнул, что в послании президента сформулированы задачи, направленные на развитие в долгосрочной перспективе.

"Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан", - добавил мэр.

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