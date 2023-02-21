Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники домой

В онкоклинике она провела пять месяцев

Больную раком Анастасию Заворотнюк выписали из московской онкологической клиники, в которой она провела пять месяцев. Как сообщает "Комсомольская правда", 51-летнюю актрису забрал домой ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Подробности о состоянии Заворотнюк врачи не сообщают. Директор актрисы отказалась комментировать сообщения о ее выписке.

Заворотнюк находилась в частной онкологической клинике с сентября 2022 года. Там она проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной у нее в 2019 году.

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