WSJ: Си Цзиньпин в ближайшие месяцы приедет в Россию

Официальной информации на этот счет пока нет

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что председатель КНР Си Цзиньпин может скоро посетить Россию.

Как уточняется в материале, планирование визита пока находится на ранней стадии. Предположительно, китайский лидер приедет в Россию в апреле-мае.

По словам собеседников издания, председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров и указать на недопустимость применения ядерного оружия.

Ранее стало известно, что в среду, 22 февраля, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Как прежде заявил китайский посол в России Чжан Ханьхуэй, в отношениях Пекина и Москвы в новую эпоху открывается новая страница, продолжающая традиции прошлого и открывающая новые пути для будущего.

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