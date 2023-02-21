Кремль: у коллективного Запада есть босс

Россия же стремится к дружественным отношениям с другими странами

Пресс-секретарь президента России ДМитрий Песков заявил в разговоре с RT, что коллективный Запад управляется одним боссом.

"Есть начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Будучи начальником, НАТО управляется США, это ни для кого не секрет", - уточнил кремлевский спикер.

Он добавил, что Россия при этом стремится к дружественным отношениям с другими странами. Отношениям, основанным на взаимных уважении и доверии.

"Мы не хотим, чтобы кто-то нас учил, и мы не собираемся никого учить. Они (Запад) нам могут не нравиться, но это их дело. И пусть они уйдут отсюда, а мы будем жить так, как мы хотим жить", - отметил при этом пресс-секретарь.

Как объяснил Песков, Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться.

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