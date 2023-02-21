Дуда на разогреве у дяди Сэма: о чем говорил Байден в Варшаве

Президент США пообещал продолжать поддерживать Киев

"У Москвы не вышло использовать энергетическое оружие", "Европа освободилась от этой зависимости", "Украину не победить" - практически с первых же секунд своей варшавской речи Джо Байден начал срываться на крик.

"Россия заплатила высокую цену за то, что она делает. И мы объявим о дополнительных санкциях на этой неделе с нашими партнерами. Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и обеспечим справедливый суд над теми, кто виновен в преступлениях против человечности", - заявил глава Белого дома.

Послушать лидера страны, претендующей на мировое господство, судя по телевизионной картинке, нашлось не так много желающих. Да и большой вопрос, кто все эти люди с украинскими флагами в руках в центре Варшавы? Вряд ли граждане республики, несущие финансовые потери от оголтелой поддержки Киева, будут радостно размахивать чужими, желто-голубыми знаменами.

Президент Польши Анджей Дуда выступил на разогреве у дяди Сэма. Как и все ораторы - спрятался за толстым стеклом бронекапсулы.

Джо Байден задерживался. Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что спичрайтеры в срочном порядке переписывают ему текст с учетом сказанного Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Правда, полноценного соревнования речей двух президентов не вышло. Хотя некоторые западные газеты чуть ли не тотализатор устраивали и называли выступления дуэлью. Но забыли сделать скидку на возраст и здоровье Байдена: он просто не в состоянии продержаться два часа в режиме прямого эфира перед телекамерами.

Хватило на 18 минут. И то с помощью двух телесуфлеров и для подстраховки - бумажки. Повторил старую байку экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой: "Россия использовала изнасилование как оружие, Россия крала украинских детей. Россия совершила множество военных преступлений. Путин хотел заблокировать доступ Украины к Черному морю и зерновой экспорт из Украины - Запад не допустил этого".

В голове Байдена смешалось все, так сразу и не разберешься, кому адресована эта речь. В ней и заочная полемика с посланием Владимира Путина, и обещания очередной партии печенья украинцам и новых санкций для Москвы уже на этой неделе, и попытка поиграть мускулами, рассказывая о том, что Североатлантический альянс един и силен как никогда. И даже обращение к россиянам - о том что враги не они конкретно, а Путин.

"Я хочу обратиться к российскому народу: США и европейские страны не хотят уничтожить Россию. Мы не планируем нападать на Россию, захватывать Россию, как Путин сказал сегодня. Мы хотим жить в мире. Мы не ваши враги", - сказал Байден.

Внимала американскому патрону и президент Молдавии Майя Санду. Байден пообещал поддержку молодой демократии. Видимо, по украинскому сценарию. Свою любовь к украинцам американский президент демонстрирует на самой безопасной аудитории - детях. И ничего, что часть из них темнокожие, а часть - с азиатским разрезом глаз. Какие нашлись.

Из-за неожиданного отклонения от польского маршрута в сторону Киева весь вояж пошел как-то не по плану. Дедушке Джо пришлось пересаживаться из комфортного президентского лайнера в поезд и 10 часов трястись, в прямом смысле слова, до Киева. Он, конечно, успокаивал себя тем, что его спецслужбы согласовали этот визит с Москвой, но на всякий случай поездку максимально засекретили. На кадрах видно: Байден совсем не так бодр, каким хочет казаться. Задним ходом еле-еле выползает из вагона, вцепившись в поручень.

В Варшаву из Жешува Байден прибыл, как и было запланировано изначально, самолетом со звездно-полосатым флагом на борту. Здесь и спасительный трап лайнера, и вассалы по НАТО. Камеры запечатлели: кто-то из делегации выкатился из салона кубарем. На этот раз - не тот, кто обычно. Но традиция Байдена соблюдена. В польской столице - усиленные меры безопасности: стянули дополнительные силы полиции, запретили ношение оружия.

Вся польская знать днем выстроилась по стойке смирно перед королевским дворцом. Натянув дежурную улыбку, президент Дуда побежал к лимузину встречать дорогого гостя. Пользователи соцсетей мгновенно раскритиковали его за слишком низкие поклоны своим заокеанским кураторам. Не ускользнуло от внимания и то, что шел он рядом с красной дорожкой, как пес возле хозяина. А не по самому покрытию, как положено лидеру принимающей стороны. Впрочем, для Байдена торжественная церемония тоже обернулась неприятными моментами. Его все время ведут под руку и отдают команды поворачивать - для этого даже понадобился отдельный человек.

Лилия Акиньшина, Сергей Костиков, "ТВ Центр"

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