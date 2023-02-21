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Москва ожидает от Вашингтона усилий для возобновления ДСНВ

20:11
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Россия будет и дальше участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР и баллистических ракет подводных лодок

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу приостановки Москвой своего участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что противоречит принципам ДСНВ, в связи с этим ведение дел с США и Западом в обычном режиме более невозможно.

США давно и существенным образом нарушали центральные положения ДСНВ, указали в МИД. При этом в ведомстве уточнили, что решение о приостановке участия России в ДСНВ может быть обратимо, если США предпримут усилия для возобновления функционирования договора.

Россия в пределах срока действия ДСНВ продолжит неукоснительно соблюдать предусмотренные ограничения на СНВ, заверили в МИД, подчеркнув: Москва призывает Вашингтон воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых условий.

Вместе с тем Россия будет и дальше участвовать в обмене уведомлениями с США о пусках МБР и баллистических ракет подводных лодок.

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