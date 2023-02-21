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Байден заявил, что Запад не стремится к уничтожению России

20:17
  • вторник
  • 21 февраля 2023

США не собираются нападать на Россию, уверяет американский президент

США и страны Европы не стремятся подавить или уничтожить Россию. Об этом заявил Джо Байден, выступая с речью в Варшаве.
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"Я еще раз говорю народу России - США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги", - сказал Байден (цитата по РИА Новости).

Он отверг утверждения президента России о вынужденном характере специальной военной операции на Украине. По мнению Байдена, в ней не было необходимости.

В то же время, по словам американского президента, прошедший год показал способность США  и союзников объединяться и противостоять действиям России. Весь мир, считает Байден, столкнулся с "испытанием на века".

"Вопросы, с которыми мы столкнулись, были настолько же просты, насколько и глубоки. Мы ответим или отвернемся? Мы будем сильны или слабы? Спустя год мы знаем ответ. Мы дали ответ. Мы проявили силу и единство. И мир не отвернулся", - заявил Байден (цитата по ТАСС).
 

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