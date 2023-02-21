Китай рассчитывает на тесные контакты с Россией

Стратегическая связка наших стран основана на близких подходах к решению мировых проблем

Курс на развитие стратегического партнёрства с Пекином остается безусловным приоритетом внешней политики Москвы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил это, открывая встречу с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, передает "ТВ Центр". В прошлом он был министром иностранных дел КНР, а теперь возглавляет внешнеполитическую комиссию в партийном руководстве.

По словам Николая Патрушева, стратегическая связка наших стран основана на близких подходах к решению мировых проблем и ответственном поведении на международной арене.

Ван И подтвердил, что сегодня Москве и Пекину нужны тесные контакты для защиты общих интересов. В среду китайский политик встретится с главой МИДа России Сергем Лавровым.

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