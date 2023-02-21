ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай рассчитывает на тесные контакты с Россией

21:36
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Стратегическая связка наших стран основана на близких подходах к решению мировых проблем

Курс на развитие стратегического партнёрства с Пекином остается безусловным приоритетом внешней политики Москвы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил это, открывая встречу с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, передает "ТВ Центр". В прошлом он был министром иностранных дел КНР, а теперь возглавляет внешнеполитическую комиссию в партийном руководстве.

По словам Николая Патрушева, стратегическая связка наших стран основана на близких подходах к решению мировых проблем и ответственном поведении на международной арене.

Ван И подтвердил, что сегодня Москве и Пекину нужны тесные контакты для защиты общих интересов. В среду китайский политик встретится с главой МИДа России Сергем Лавровым.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Николай Патрушев и Ван И
Николай Патрушев и Ван И
Николай Патрушев и Ван И
Николай Патрушев и Ван И
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.