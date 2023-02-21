Сборная России по футболу может сыграть с Ираком

В Багдаде в период с 20 по 28 марта

Как сообщает Al Sabaah, Иракская футбольная ассоциация предложила Российскому футбольному союзу провести товарищеский матч.

По планам иракской стороны, встреча пройдет в период с 20 по 28 марта. в Багдаде. Аналогичные предложения направлены в футбольные федерации Боливии и Узбекистана.

Осенью 2022 года российская сборная сыграла три товарищеских матча. Соперниками были Киргизия (2:1), Таджикистан (0:0) и Узбекистан (0:0).

Из-за конфликта на Украине ФИФА и УЕФА ввели санкции против российской сборной и клубов. Команды не могут принимать участия в соревнованиях под эгидой этих организаций.

СМИ писали, что РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"