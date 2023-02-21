Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Госдума рассмотрит его уже в среду

Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ уже направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне.

"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - отметил Володин. Его слова приводит "Интерфакс".

В законопроекте отмечается, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.

Ранее во вторник Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.

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