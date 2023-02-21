ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

22:10
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Госдума рассмотрит его уже в среду

Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ уже направлен в комитеты Госдумы по международным делам и обороне.

"Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации", - отметил Володин. Его слова приводит "Интерфакс".

В законопроекте отмечается, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент.

Ранее во вторник Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом речь о выходе из ДСНВ не идет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин в Госдуме
Владимир Путин в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.