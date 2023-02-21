В центре Москвы загорелся отель

По данным СМИ, пострадали семеро детей

В гостинице на Международной улице в районе московского метро "Римская" загорелась гостиница, сообщило информагентство "Москва".

Уточняется, что соответствующая заявка поступила в МЧС.

Как передают Telegram-каналы, огонь вспыхнул на пятом этаже, один из постояльцев поджег свои вещи в коридоре.

Проводится эвакуация людей. По неподтвержденным пока данным, пострадали семеро детей и трое взрослых. Информация уточняется.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасатели тушат огонь в 16-этажном здании в центре Москвы, спасены 11 человек. Telegram-канал Baza пишет, что площадь пожара составляет 30 квадратных метров, пострадали 8 детей и 8 взрослых, трое из восьми взрослых находятся в тяжелом состоянии.

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