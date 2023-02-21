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Минобороны опровергло заявления о блокировании поставок боеприпасов штурмовым отрядам

22:58
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Все заявки выполняются в кратчайшие сроки

В российском Министерстве обороны опровергли сообщения о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. В военном ведомстве подчеркнули, что все поступающие от них заявки выполняются в кратчайшие сроки.

Так, с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков.

"Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артёмовск составило более двух с половиной километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки "Юг", - говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, российская авиация совершила 18 вылетов для поддержки наступления, несмотря на сложные погодные условия. Утверждения о недостатке боеприпасов не соответствуют действительности, подчеркнули в Минобороны.

"Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, - контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", - подытожили в военном ведомстве.

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