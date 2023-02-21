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Видео с места пожара в отеле в центре Москвы

23:20
  • вторник
  • 21 февраля 2023

Погиб один человек

В результате пожара в гостинице "МКМ" в центре Москвы погиб один человек, девять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Всего из горящего здания были эвакуированы 200 человек.

В настоящее время пожар в здании локализован на площади 100 кв. метров, проводится поквартирная проверка внутри здания.

На месте пожара находится съемочная группа "ТВ Центра". Видео опубликовано в Telegram-канале программы "Город новостей".

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