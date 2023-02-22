Китай может стать посредником в разрешении кризиса вокруг Украины

Пекин борется за стабильность своих позиций

Можно ли считать переговоры с участием Ван И подготовкой к будущей встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина? Готов ли Пекин, как об этом пишут зарубежные СМИ, стать посредником в разрешении кризиса вокруг Украины? И прислушаются ли на Западе к голосу КНР?

Визит Ван И в Москву и нынешнее взаимодействие России и Китая Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Китай не имеет опыта выступать посредником на мирных переговорах. И это, конечно, небезопасная роль для Китая. Ситуация крайне сложная. И Пекин здесь борется не только за общее урегулирование, но в том числе и за стабильность своих позиций. Позиция Китая и России во многом совпадает", - отметил он.

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