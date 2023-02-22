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Российские "Грады" нанесли мощные удары по позициям ВСУ

08:44
  • среда
  • 22 февраля 2023

Видео обнародовало Минобороны

Российские военные нанесли мощные удары по укреплённым позициям ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град". Кадры боевой работы этих установок опубликовало Минобороны.

Днём и ночью артиллеристы уничтожают бронетехнику и живую силу неонацистов, а также обеспечивают прикрытие наших подразделений. На подготовку одного залпа уходит не больше десяти минут.

Выпустив пакет из 40 снарядов, расчёт оперативно меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Максимальную точность и эффективность работы РСЗО обеспечивают беспилотники, с помощью которых корректируют огонь и фиксируют поражение объектов противника.

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