Российские "Грады" нанесли мощные удары по позициям ВСУ

Видео обнародовало Минобороны

Российские военные нанесли мощные удары по укреплённым позициям ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град". Кадры боевой работы этих установок опубликовало Минобороны.

Днём и ночью артиллеристы уничтожают бронетехнику и живую силу неонацистов, а также обеспечивают прикрытие наших подразделений. На подготовку одного залпа уходит не больше десяти минут.

Выпустив пакет из 40 снарядов, расчёт оперативно меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Максимальную точность и эффективность работы РСЗО обеспечивают беспилотники, с помощью которых корректируют огонь и фиксируют поражение объектов противника.

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