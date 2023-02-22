Эвакуировал раненых: представлены новые герои спецоперации

Мужество проявили Салават Байраков и Ильнур Алимбеков

Новые данные о примерах доблести и героизма наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Подразделение под командованием майора Салавата Байракова подверглось атаке с позиций украинских националистов. Салават, несмотря на плотный огонь, оперативно выявил вражеские огневые точки и передал их координаты своим сослуживцам для нанесения удара. Благодаря грамотному руководству и профессионализму наших бойцов было уничтожено орудие иностранного производства, гаубица "Мста-Б" и большое количество живой силы неонацистов.

Фельдшер медицинского пункта старший прапорщик Ильнур Алимбеков многократно приходил на помощь нашим бойцам, получившим ранения. Ильнур участвовал в их эвакуации и оказывал медицинскую помощь прямо на борту вертолёта Ми-8. За время спецоперации благодаря прапорщику Алимбекову были доставлены в стационарные госпитали и спасены более 600 российских военнослужащих.

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