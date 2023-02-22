ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эвакуировал раненых: представлены новые герои спецоперации

08:45
  • среда
  • 22 февраля 2023

Мужество проявили Салават Байраков и Ильнур Алимбеков

Новые данные о примерах доблести и героизма наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Подразделение под командованием майора Салавата Байракова подверглось атаке с позиций украинских националистов. Салават, несмотря на плотный огонь, оперативно выявил вражеские огневые точки и передал их координаты своим сослуживцам для нанесения удара. Благодаря грамотному руководству и профессионализму наших бойцов было уничтожено орудие иностранного производства, гаубица "Мста-Б" и большое количество живой силы неонацистов.

Фельдшер медицинского пункта старший прапорщик Ильнур Алимбеков многократно приходил на помощь нашим бойцам, получившим ранения. Ильнур участвовал в их эвакуации и оказывал медицинскую помощь прямо на борту вертолёта Ми-8. За время спецоперации благодаря прапорщику Алимбекову были доставлены в стационарные госпитали и спасены более 600 российских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.