ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя выступил в Совбезе ООН по поводу ЧП на "Северных потоках"

08:58
  • среда
  • 22 февраля 2023

Дипломат выразил уверенность в достоверности расследования Херша

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - это акт международного терроризма. Об этом наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, которое созвала Россия.
Американские СМИ назвали подрыв "Северных потоков" преступным актом войны

Как отметил дипломат, расследование, которое ведут Дания, Германия и Швеция, направлено лишь на то, чтобы замести следы и выгородить США. Небензя также рассказал, что Россия представила проект резолюции Совбеза ООН с поручением Генсеку провести независимое международное расследование, а также заявил, что ни мотив данного преступления, ни его исполнитель, ни способ, выбранный для совершения диверсии, не вызывают никаких сомнений.

"Благодаря известному американскому журналисту-расследователю, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хёршу мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии. Опираясь на факты и показания свидетелей, он убедительно доказывает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца 26 сентября активировали норвежцы. То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод", - отметил Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток - 2
Северный поток - 2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.