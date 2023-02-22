Небензя выступил в Совбезе ООН по поводу ЧП на "Северных потоках"

Дипломат выразил уверенность в достоверности расследования Херша

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" - это акт международного терроризма. Об этом наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, которое созвала Россия.

Как отметил дипломат, расследование, которое ведут Дания, Германия и Швеция, направлено лишь на то, чтобы замести следы и выгородить США. Небензя также рассказал, что Россия представила проект резолюции Совбеза ООН с поручением Генсеку провести независимое международное расследование, а также заявил, что ни мотив данного преступления, ни его исполнитель, ни способ, выбранный для совершения диверсии, не вызывают никаких сомнений.

"Благодаря известному американскому журналисту-расследователю, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хёршу мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии. Опираясь на факты и показания свидетелей, он убедительно доказывает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца 26 сентября активировали норвежцы. То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод", - отметил Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"