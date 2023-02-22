Семь человек погибли при пожаре в отеле в центре Москвы

Пострадали 11 человек

Семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в многоэтажке в центре Москвы. Еще одиннадцать пострадали.

Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания, в котором расположены гостиница и общежитие. Общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Пожарные спасли 50 человек, двести были эвакуированы. С верхних этажей горящего здания люди выбирались по автолестнице.

Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось два с половиной часа. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог.

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