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Семь человек погибли при пожаре в отеле в центре Москвы

08:15
  • среда
  • 22 февраля 2023

Пострадали 11 человек

Семь человек, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в многоэтажке в центре Москвы. Еще одиннадцать пострадали.

Возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания, в котором расположены гостиница и общежитие. Общая площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Пожарные спасли 50 человек, двести были эвакуированы. С верхних этажей горящего здания люди выбирались по автолестнице.

Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось два с половиной часа. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог.

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Пожарные на месте возгорания в отеле
Пожарные на месте возгорания в отеле
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