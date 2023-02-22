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В Венеции пересохли 150 каналов

09:01
  • среда
  • 22 февраля 2023

Обмелевшие водные пути привели к транспортному коллапсу

Транспортный коллапс в Венеции. Там пересохли 150 каналов, местами теперь даже видно илистое дно. Обмелевшие водные пути серьезно осложняют передвижение речных такси, спасательных и медицинских катеров.

Без работы остались и многие гондольеры. Зимняя засуха в Венеции - не редкость и случается каждые два-три года. Но не в таких серьезных масштабах. Ученые пытаются выяснить, почему из каналов ушла вода. И версий у них много - от влияния Луны до скачков атмосферного давления.

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