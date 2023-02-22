Зеленский упрекнул пережившего бомбежки Милана Берлускони в незнании ужасов войны

Украинский президент недоволен критикой бывшего итальянского премьера

Владимир Зеленский продемонстрировал незнании истории, отвечая на критику бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По словам украинского президента, тот никогда не сталкивался с ужасами войны, а его дома не подвергался бомбардировкам.

"Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать", - заявил Зеленский после переговоров с действующим премьером Италии Джорджей Мелони. Его слова приводит издание ANSA.

Однако утверждения украинского президента не соответствуют действительности. Сильвио Берлускони родился в 1936 году в Милане. После вступления Италии во Вторую мировую войну ее города, в том числе родной город Берлускони, подверглись бомбардировкам антигитлеровской коалиции. Пик атак на Милан пришелся на 1943 год, когда будущему итальянскому премьеру было меньше семи лет.

Сам Берлускони так вспоминал те годы: "Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно". После этого его семья решила перебраться в небольшую деревушку к северу от города.

Ранее Сильвио Берлускони заявил, что оценивает политику Владимира Зеленского "очень и очень негативно". По его мнению, Киеву достаточно было прекратить удары по республикам Донбасса, чтобы предотвратить нынешний конфликт.

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