Названа предварительная причина пожара в отеле в центре Москвы

По факту инцидента возбуждено уголовное дело

Семь человек погибли, ещё 11 пострадали в результате крупного пожара, вспыхнувшего в жилом доме в центре Москвы. Возгорание произошло на пятом этаже высотки, где расположены гостиница и бывшее общежитие. По предварительным данным, причиной ЧП стал поджог.

К шестнадцатиэтажному дому на Международной улице в Центральном административном округе столицы пожарные расчеты прибыли в момент, когда пламя охватило уже несколько помещений на пятом этаже. Пожар начался поздним вечером, когда внутри здания находилось большое количество людей. Из-за едкого дыма эвакуироваться самостоятельно смогли не все.

Погибли семь человек, в том числе двое детей. 11 пострадавших увезли в столичные медучреждения. Спасателям вывести из дома удалось около 50 жильцов. Всего эвакуированы 200 человек. Возгорание распространилось на 6 квартир и коридор на пятом этаже. С огнем удалось справиться через два часа.

Известно, что на первых четырех этажах здания располагается гостиница. Выше бывшее общежитие, переданное в жилой фонд. Там и произошло возгорание. Как рассказали соседи, на пятом этаже проживали в основном семьи с детьми и пенсионеры.

Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют столичные следователи и сотрудники прокуратуры. По предварительным данным, одной из главных версий может стать умышленный поджог. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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