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В Совбезе ООН указали на враждебность США в отношении "Северных потоков"

11:47
  • среда
  • 22 февраля 2023

Россия добивается открытого совместного расследования

Россия рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма и призывает к проведению независимого расследования под эгидой ООН. Об этом постпред нашей страны при всемирной организации Василий Небензя заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности, посвященного диверсиям на газопроводах. Оно было созвано по инициативе Москвы, но превратилось в своего рода мастер-класс по лицемерию в исполнении официальных представителей США.

В самом начале своего выступления российский постпред в ООН Василий Небензя подчеркнул: заседание Совбеза по подрыву "Северных потоков" уже не первое. Предыдущее было еще 30 сентября, но с тех пор появились новые детали, поэтому Россия и настаивала на проведении этой встречи. Во многом поводом послужило расследование американского журналиста Сеймура Хёрша. Но, как подчеркивала Москва, не только. На этот раз экспертом в стенах ООН выступал известный экономист Джеффри Сакс. И он прямо указал: кто как не Штаты причастны к случившемуся.

"Американские высокопоставленные лица выступили с заявлениями после уничтожения "Северного потока", и эти заявления показывают враждебность и неприязнь США к этому газопроводу. Его уничтожение является актом международного терроризма и представляет угрозу миру. Расследование Совбезом ООН этого инцидента - важнейший глобальный приоритет", - заявил Джеффри Сакс, советник генерального секретаря ООН, профессор Колумбийского университета.

Именно этого добивается и Россия - открытого совместного расследования. Но постоянно наталкивается на глухую стену, чему есть совершенно понятное объяснение.

"Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы "замести следы" и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют. Кстати, для нас странно, что эти страны, которые принимают участие в этих расследованиях, не запросились на нынешнее заседание. На другие заседания отбоя от желающих участвовать в них мы не видим. Разумеется, что никакого доверия к ним у нас нет и быть не может", - заявил Василий Небензя.

Расследования требует и Китай, а также еще ряд стран-участников этого заседания. Но Европа, подчеркнем еще раз, молчит. А ведь именно она больше всего пострадала.

"Конечно, это сделали Соединенные Штаты. И теперь они могут продавать газ Европе по цене в три-четыре раза выше. Штаты давно эксплуатируют и обманывают европейских друзей. Это своего рода экономический терроризм, экономическая война против союзников. Примечательно, что в западных СМИ хранилось удивительное молчание по этому поводу. А если бы было доказано, что это сделали Россия или Китай - это муссировалось бы в западной прессе месяцами", - рассказал Ян Оберг - соучредитель Транснационального фонда исследований мира и будущего.

Реакция представителя США была ожидаемой. А что еще скажет даже не постпред, а всего лишь советник американского постпредства, который пришел на заседание.

"Обвинения в том, что Соединенные Штаты были причастны к этой диверсии - абсолютная ложь. Соединенные Штаты никоим образом в этом не участвовали", - сказал Джон Келли.  

Российская сторона убеждена: раз заинтересованные страны Запада не намерены проводить объективное расследование, этим должен заняться генсек ООН. Соответствующая резолюция уже подготовлена. Кроме того, виновные в подрыве газопроводов должны компенсировать ущерб России и другим пострадавшим странам.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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